ЦБ начал получать от ряда крупных бигтехов данные для отслеживания их долговой нагрузки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ начал получать от ряда крупных бигтехов недостающие данные для отслеживания их долговой нагрузки, продолжит взаимодействовать с компаниями для повышения их прозрачности, говорится в Обзоре финансовой стабильности регулятора за IV-I кв.

Регулятор относит к бигтехам крупные компании, которые сформировались на базе нефинансовых организаций, развивают бизнес с использованием цифровых технологий, платформ и больших данных и создают экосистему сервисов для своей клиентской базы (они, например, могут владеть маркетплейсами). В качестве одного из критериев отнесения к этой группе используется совокупный объем активов свыше 200 млрд рублей.

ЦБ начал получать данные для отслеживания долговой нагрузки, поскольку рост совокупного долга пяти крупнейших бигтехов на 1 января оценочно составил 53% за год, до 2 трлн руб., при этом некоторые из них не публикуют финансовую отчетность.

Доля кредитов, выданных банками бигтехов физическим и юридическим лицам, в совокупном кредитном портфеле банковского сектора пока остается невысокой и на 1 апреля составляет 0,1%, отмечает ЦБ.

При этом банки бигтехов занимают значимую часть рынка платежных услуг, два из них уже входят в соответствующий реестр ЦБ. Регулятор в обзоре не приводит названия конкретных кредитных организаций, однако сейчас в этом списке находятся Яндекс банк и Озон банк.

По итогам первого квартала 2026 года Озон банк занимает 21-е место по размеру активов и 16-е место по размеру чистой прибыли в рэнкинге "Интерфакс-100". Яндекс банк в этом рейтинге занимает 31-ю позицию по активам и 22-е место по размеру чистой прибыли.