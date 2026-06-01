Поиск

ЦБ начал получать от ряда крупных бигтехов данные для отслеживания их долговой нагрузки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ начал получать от ряда крупных бигтехов недостающие данные для отслеживания их долговой нагрузки, продолжит взаимодействовать с компаниями для повышения их прозрачности, говорится в Обзоре финансовой стабильности регулятора за IV-I кв.

Регулятор относит к бигтехам крупные компании, которые сформировались на базе нефинансовых организаций, развивают бизнес с использованием цифровых технологий, платформ и больших данных и создают экосистему сервисов для своей клиентской базы (они, например, могут владеть маркетплейсами). В качестве одного из критериев отнесения к этой группе используется совокупный объем активов свыше 200 млрд рублей.

ЦБ начал получать данные для отслеживания долговой нагрузки, поскольку рост совокупного долга пяти крупнейших бигтехов на 1 января оценочно составил 53% за год, до 2 трлн руб., при этом некоторые из них не публикуют финансовую отчетность.

Доля кредитов, выданных банками бигтехов физическим и юридическим лицам, в совокупном кредитном портфеле банковского сектора пока остается невысокой и на 1 апреля составляет 0,1%, отмечает ЦБ.

При этом банки бигтехов занимают значимую часть рынка платежных услуг, два из них уже входят в соответствующий реестр ЦБ. Регулятор в обзоре не приводит названия конкретных кредитных организаций, однако сейчас в этом списке находятся Яндекс банк и Озон банк.

По итогам первого квартала 2026 года Озон банк занимает 21-е место по размеру активов и 16-е место по размеру чистой прибыли в рэнкинге "Интерфакс-100". Яндекс банк в этом рейтинге занимает 31-ю позицию по активам и 22-е место по размеру чистой прибыли.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Цена нефти Brent подросла до $93,01 за баррель

Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭС

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2414 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов