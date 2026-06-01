ЦБ полагает, что большинство компаний РФ в 2026 г. сохранит способность обслуживать долг

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Большинство российских компаний при сохранении текущих трендов в 2026 году сохранит финансовую устойчивость и способность обслуживать обязательства, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Отдельным компаниям может потребоваться реструктуризация долга, однако большинство из них останутся устойчивыми", - отмечает Банк России.

По мнению ЦБ, с трудностями могут столкнуться отдельные заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки. Доля их долга в выборке крупнейших компаний за IV квартал 2025 года - I квартал 2026 года (обзор за этот период) изменилась незначительно: выросла на 0,9 процентного пункта (п.п.) - до 9,0%.

Кроме того, на фоне повышения налоговой нагрузки в 2026 году и замедления экономики с ухудшением финансового положения сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, что отражается на качестве обслуживания долга. Под давлением находятся микропредприятия, которые более чувствительны к повышению налоговой нагрузки, отмечает ЦБ.

Объем плохих корпоративных кредитов (IV-V категорий качества) с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года увеличился с 3,4 трлн до 3,5 трлн рублей, но доля такой задолженности сократилась на 0,1 п.п. - до 3,9% от корпоративного кредитного портфеля, что чуть ниже среднего уровня 2024-2025 годов. "Это произошло в том числе за счет того, что банки в IV квартале 2025 года реализовали с дисконтом часть проблемных активов - в основном из угольной отрасли", - отмечает ЦБ. Регулятор считает приемлемым покрытие плохих кредитов крупным компаниям и МСП резервами более чем на 70%.

Динамика реструктуризаций кредитов в корпоративном секторе, по данным крупнейших банков, оставалась стабильной. Кратковременный прирост объемов реструктуризаций наблюдался в декабре (3,0 трлн рублей, или 3,7% задолженности юрлиц перед СЗКО) и в конце марта (2,3 трлн рублей, или 2,8% задолженности). "Банк России следит за состоянием проблемных отраслей и компаний в кредитном портфеле банковского сектора и ведет работу, направленную на формирование банками резервов, адекватных финансовому положению заемщика", - подчеркивает регулятор.

