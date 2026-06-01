Комитет ГД не поддержал идею разрешить самозанятым использовать коммерческие обозначения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству не поддержал законопроект о праве самозанятых граждан быть правообладателями коммерческих обозначений, по мнению комитета, расширение круга правообладателей за счет самозанятых создает риски для других участников гражданского оборота, поскольку нарушения прав на такие обозначения будет сложно предвидеть заранее.

Отзыв комитета на законопроект № 823006-8 опубликован в понедельник в электронной базе данных парламента.

Документ в январе внесли депутаты Сергей Тен и Владимир Самокиш ("Единая Россия"). Поправки в Гражданский кодекс РФ предлагали включить самозанятых в круг лиц, имеющих исключительное право на коммерческое обозначение, сейчас такое право есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отличие от товарного знака коммерческое обозначение не требует регистрации в Роспатенте, его можно использовать как для отдельной компании, так и группы предприятий. Исключительное право на него возникает при наличии у коммерческого обозначения различительной способности и получения им известности на определенной территории.

Сейчас самозанятые могут регистрировать товарный знак на свое имя, но ГК РФ не предусматривает возможности для них быть правообладателями коммерческих обозначений (средств индивидуализации предприятий).

Комитет указал на несколько недостатков инициативы. Статус самозанятого ограничен временными рамками, размером дохода и перечнем видов деятельности. Кроме того, коммерческое обозначение как охраняемый объект фактически может быть признан таковым только в судебном порядке. При этом более раннее коммерческое обозначение способно стать основанием для признания недействительной регистрации товарного знака, знака обслуживания, промышленного образца или запрета использования фирменного наименования у юрлиц или ИП.

"С учетом вышеизложенного комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендует Госдуме отклонить указанный законопроект", - говорится в заключении комитета.