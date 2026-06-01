Поиск

Комитет ГД не поддержал идею разрешить самозанятым использовать коммерческие обозначения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству не поддержал законопроект о праве самозанятых граждан быть правообладателями коммерческих обозначений, по мнению комитета, расширение круга правообладателей за счет самозанятых создает риски для других участников гражданского оборота, поскольку нарушения прав на такие обозначения будет сложно предвидеть заранее.

Отзыв комитета на законопроект № 823006-8 опубликован в понедельник в электронной базе данных парламента.

Документ в январе внесли депутаты Сергей Тен и Владимир Самокиш ("Единая Россия"). Поправки в Гражданский кодекс РФ предлагали включить самозанятых в круг лиц, имеющих исключительное право на коммерческое обозначение, сейчас такое право есть только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отличие от товарного знака коммерческое обозначение не требует регистрации в Роспатенте, его можно использовать как для отдельной компании, так и группы предприятий. Исключительное право на него возникает при наличии у коммерческого обозначения различительной способности и получения им известности на определенной территории.

Сейчас самозанятые могут регистрировать товарный знак на свое имя, но ГК РФ не предусматривает возможности для них быть правообладателями коммерческих обозначений (средств индивидуализации предприятий).

Комитет указал на несколько недостатков инициативы. Статус самозанятого ограничен временными рамками, размером дохода и перечнем видов деятельности. Кроме того, коммерческое обозначение как охраняемый объект фактически может быть признан таковым только в судебном порядке. При этом более раннее коммерческое обозначение способно стать основанием для признания недействительной регистрации товарного знака, знака обслуживания, промышленного образца или запрета использования фирменного наименования у юрлиц или ИП.

"С учетом вышеизложенного комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендует Госдуме отклонить указанный законопроект", - говорится в заключении комитета.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Цена нефти Brent подросла до $93,01 за баррель

Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭС

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2414 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов