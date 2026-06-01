СД "СИБУРа" предложил направить 6,7 млрд рублей на дивиденды и утвердил политику о трудовых династиях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 2,63 рубля на акцию, или всего 6,74 млрд рублей, сообщила компания.

Окончательно выплата будет утверждена акционерами в ходе заочного собрания - бюллетени собираются до 30 июня.

Также совет утвердил политику о трудовых династиях "СИБУР Холдинг".

За первый квартал 2025 года компания выплатила акционерам 10,55 млрд рублей, годом ранее - 30,86 млрд рублей.

В 2024 году компания внесла изменения в дивидендную политику, снизив минимальную долю чистой прибыли, которая может направляться на дивиденды, с 50% до 30%, а также привязав выплату к финансовым и операционным результатам. "СИБУР" будет стараться выплачивать до 50% чистой прибыли. Финансовые результаты за I квартал по МСФО компания не публиковала.

Текущая структура акционеров компании не раскрывается. После завершения слияния "СИБУРа" с "ТАИФом" в октябре 2021 года было известно, что акционерами "СИБУРа" были Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он, по его словам, продал в 2022 году, не раскрыв покупателя). Сообщалось также, что суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company купил 1,9% "СИБУРа", продавец акций не раскрывался. Недавно глава компании Михаил Карисалов подтвердил, что Mubadala - в числе ее акционеров.

