Поиск

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 72,957 млрд рублей, что на 9,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал это значение в 73 млрд руб. Наиболее точным оказался Sber CIB - 72 млрд руб.

Выручка в отчетном периоде практически не изменилась - 361,222 млрд руб. (361,599 млрд руб. годом ранее), операционные расходы составили 206,388 млрд руб. (202,836 млрд руб.).

Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

 Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов