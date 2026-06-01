Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 9%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 72,957 млрд рублей, что на 9,2% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал это значение в 73 млрд руб. Наиболее точным оказался Sber CIB - 72 млрд руб.

Выручка в отчетном периоде практически не изменилась - 361,222 млрд руб. (361,599 млрд руб. годом ранее), операционные расходы составили 206,388 млрд руб. (202,836 млрд руб.).