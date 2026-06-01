Суд взыскал с ФК "Крылья Советов" 12 млн рублей по иску "РТ-Капитала"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") к самарскому АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" о взыскании 160,4 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Суд решил взыскать с футбольного клуба в пользу "РТ-Капитала" проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 12,16 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 96,8 тысячи рублей.

"В остальной части отказать", - говорится в решении.

Иск был подан 19 января. Материалы, поясняющие суть претензий, не опубликованы. Изначально сумма иска составляла 145,69 млн рублей, но позже была увеличена.

В июне 2025 года суд удовлетворил иск "дочки" "РТ-Капитала" к ФК "Крылья Советов" о взыскании 923,4 млн рублей, затем апелляционный суд оставил это решение в силе.

Долг сложился из-за неисполнения самарским клубом обязательств по двум кредитным договорам с Новикомбанком от 15 февраля 2011 года - на 671 млн рублей и 308,2 млн рублей. Средства были привлечены под 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2015 года. Согласно договору уступки прав от 6 декабря 2016 года, права по спорным кредитным договорам перешли к "РТ-Капиталу".

Обязательства по данным кредитным договорам были обеспечены ипотекой: в залоге находился расположенный в центре Самары объект культурного наследия регионального значения "Дом промышленности" и земельные участки под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м.

Залогодателем выступало АО "Транспортно-логистическая корпорация" (с 2020 года находится в стадии ликвидации).

В октябре 2021 года суд вынес решение в пользу "РТ-Капитала" по делу об обращении взыскания на заложенное имущество. В конце декабря 2025 года в ходе открытого аукциона имущественный комплекс "Дома промышленности" продан с торгов за 320,6 млн рублей.

В феврале пресс-служба "Крыльев Советов" со ссылкой на врио заместителя губернатора Самарской области, председателя совета директоров футбольного клуба Дмитрия Яковлева сообщила о погашении долга перед "РТ-Капиталом" за счет кредита в КБ "Солидарность".

Как сообщается на сайте госзакупок, 2 февраля были подведены итоги электронного аукциона на предоставление кредита "Крыльям Советов" с начальной ценой контракта в размере 588 млн рублей. Дата окончания исполнения договора - 1 февраля 2027 года. В информации о договоре сведений о кредитной организации не опубликовано.

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов", в 2024 году основной организацией-заимодавцем оставался "РТ-Капитал". По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма основного долга составляла 868,5 млн рублей. При этом с 2021 по 2024 годы была погашена часть основного долга и часть процентов на общую сумму 116,7 млн рублей.

Акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются Самарская область в лице Министерства имущественных отношений и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

АО "ПФК "Крылья Советов" является единственным учредителем АНО ДО "Академия футбола "Крылья Советов", АНО "Пляжный футбольный клуб "Крылья Советов", АНО "Женский футбольный клуб "Крылья Советов".

"Крылья Советов" завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.