Африканский стартап по выпуску электромотоциклов Spiro оценен почти в $1 млрд

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Африканский стартап Spiro, занимающийся производством и прокатом электромотоциклов, привлек $215 млн в рамках последнего инвестраунда, в ходе которого компания была оценена почти в $1 млрд.

Средства будут направлены на развитие инфраструктуры в семи странах, где компания уже работает, а также на выход на рынки Малави, Мали и Эфиопии, сказал Bloomberg основатель Spiro Гаган Гупта.

Инвесторами выступили датский пенсионный фонд Impact Fund Denmark и инвестфирма Equitane Inc.

В конце 2025 года Spiro провела инвестраунд на $100 млн, а ранее в этом году разместила облигации на $50 млн.

Spiro владеет более чем 100 тысячами электромотоциклов и около 2,5 тысячами техстанций. Также ей принадлежат производственные площадки в Кении, Руанде и Уганде, а также завод по переработке аккумуляторов в Нигерии.