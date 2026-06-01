Аналитики Citi ожидают повышения цены меди до $15000 за тонну в течение года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Citi ожидают повышения цены меди до $15000 за тонну в течение года, отмечая сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив введения пошлин на ее импорт Вашингтоном. Прогноз предполагает повышение цены более чем на 10%.

1 июня трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) торгуются на уровне $13636 за тонну.

Эксперты Citi полагают, что цена металла может подняться до $14500 за тонну уже в течение месяца.

США должны принять решение относительно пошлин на импорт рафинированной меди в конце следующего месяца, отмечает CNBC. Запасы металла в Штатах продолжают расти, поскольку трейдеры стремятся отправить в страну как можно больше меди до потенциального введения пошлин. Это сокращает предложение металла в других регионах и поддерживает цены на LME.

"Мы ожидаем от американских властей поддержания неопределенности, а не окончательного решения по пошлинам, - говорится в обзоре Citi. - Мы полагаем, что Штаты не будут вводить пошлины на рафинированную медь, однако не станут заявлять об этом прямо, чтобы сохранить стимулы для накопления избыточных запасов в США".

Аналитики полагают, что отсутствие ясности в вопросе пошлин после июня может стать фактором давления на цену меди. Однако благоприятная ситуация на физическом рынке и ожидания открытия Ормузского пролива, по их словам, должны компенсировать любое понижательное давление.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и нестабильность в этом регионе также несет в себе "медвежьи" риски для рынка меди, считают в Citi.

Эксперты Goldman Sachs 1 июня повысили прогноз цены меди на конец этого года до $13735 за тонну с $12465 за тонну.