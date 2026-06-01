Поиск

Аналитики Citi ожидают повышения цены меди до $15000 за тонну в течение года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Citi ожидают повышения цены меди до $15000 за тонну в течение года, отмечая сохраняющуюся неопределенность в отношении перспектив введения пошлин на ее импорт Вашингтоном. Прогноз предполагает повышение цены более чем на 10%.

1 июня трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) торгуются на уровне $13636 за тонну.

Эксперты Citi полагают, что цена металла может подняться до $14500 за тонну уже в течение месяца.

США должны принять решение относительно пошлин на импорт рафинированной меди в конце следующего месяца, отмечает CNBC. Запасы металла в Штатах продолжают расти, поскольку трейдеры стремятся отправить в страну как можно больше меди до потенциального введения пошлин. Это сокращает предложение металла в других регионах и поддерживает цены на LME.

"Мы ожидаем от американских властей поддержания неопределенности, а не окончательного решения по пошлинам, - говорится в обзоре Citi. - Мы полагаем, что Штаты не будут вводить пошлины на рафинированную медь, однако не станут заявлять об этом прямо, чтобы сохранить стимулы для накопления избыточных запасов в США".

Аналитики полагают, что отсутствие ясности в вопросе пошлин после июня может стать фактором давления на цену меди. Однако благоприятная ситуация на физическом рынке и ожидания открытия Ормузского пролива, по их словам, должны компенсировать любое понижательное давление.

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и нестабильность в этом регионе также несет в себе "медвежьи" риски для рынка меди, считают в Citi.

Эксперты Goldman Sachs 1 июня повысили прогноз цены меди на конец этого года до $13735 за тонну с $12465 за тонну.

Goldman Sachs Citi LME Ормузский пролив Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

 Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов