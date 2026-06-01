Рынок акций начал неделю с консолидации у 2570 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на первых июньских торгах консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и роста нефти (августовский фьючерс на нефть Brent подорожал до $97 за баррель) из-за прекращения мирных переговоров США и Ирана, при этом покупателей сдерживала геополитическая напряженность вокруг Украины.

Индекс МосБиржи стабилизировался на уровне 2570 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% до составил 2570,04 пункта (максимум сессии - 2589,59 пункта), индекс РТС снизился на 0,6% до 1131,49 пункта. Лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+4%), МКБ (+3,1%), ПАО "Группа Позитив" (+2,6%), подешевели бумаги "ФосАгро" (-5,5%) после рекомендаций совета директоров не платить дивиденды за 2025 год.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России со 2 июня, составил 71,5532 рубля (+53,08 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+2,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +2,9% "префы"), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,3%), "ИКС 5" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,1%), "Полюса" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Хэдхантера" (-0,9%), "ВК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Скорректированный убыток группы "Аэрофлот" в I квартале 2026 года составил 8,8 млрд рублей против скорр. убытка в 3,4 млрд рублей за тот же период 2025 года, сообщила компания. Показатель скорректирован на курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, прочие резервы. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основании оценок аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал скорр. убыток в размере 7,3 млрд рублей.

Квартальная EBITDA "Аэрофлота" снизилась почти на 40%, до 29,6 млрд рублей (консенсус-прогноз - 35 млрд рублей). Выручка подросла на 5,7% г/г, до 201,1 млрд рублей, что близко к консенсус-прогнозу, который предполагал 200,7 млрд рублей и рост на 5,5%.

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, в начале торгов понедельника рынок акций в очередной раз попытался дотянуться до 2600 пунктов по индексу МосБиржи, но увяз вблизи 2590 пунктов, где вновь возросли продажи. Локальную поддержку оказало благоприятное сочетание роста нефтяных цен и ослабления рубля, плюс сказалась техническая перепроданность некоторых бумаг. Тем не менее в течение торгов энтузиазм покупателей иссяк, и индекс МосБиржи вернулся к исходным уровням.

Факторами давления выступили ухудшение перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, риски усиления антироссийских санкций, разочаровывающие решения некоторых эмитентов по дивидендам и допэмиссии. Очередной виток цен на нефть в область $96-97 за баррель Brent вызвали сомнения в скором мирном соглашении между США и Ираном. Тегеран заявил о немедленном прекращении переговоров в знак протеста из-за действий Израиля в Ливане. Информационная повестка остается крайне противоречивой. Мировые рынки в основном в минусе. Индексы деловой активности в производстве еврозоны и США за май вышли чуть лучше ожиданий, отметил эксперт.

"Без свежих вводных со стороны геополитики индекс МосБиржи продолжит двигаться в пределах 2550-2600 пунктов", - считает Смирнов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, нефть снова дорожает и приближается к $100 за баррель Brent, поскольку Ирану и США пока не удается согласовать предварительный проект мирных договоренностей. Однако этот фактор сейчас не является определяющим для динамики рынка. Инвесторы занимают выжидательную позицию, особенно учитывая приближение июньского заседания совета директоров Банка России. На прошлой неделе умеренно негативными факторами стали данные Росстата по недельной инфляции (+0,07%) и данные Центробанка по развитию банковского сектора, показавшие ускорение корпоративного кредитования. Рубль при этом по-прежнему находится в сильной позиции, что является негативным фактором для рублевой выручки экспортеров, формирующих большую часть индекса МосБиржи. Сохраняется геополитическая напряженность в связи с конфликтом на Украине, полагает эксперт.

3-6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум, новости с которого могут расшевелить покупателей. В базовом сценарии также ожидается, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ продолжится в 2026 году в условиях замедления инфляции и более сдержанной экономической динамики, считает Алексеев.

По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок с утра отреагировал локальным ростом вслед за нефтью, но во второй половине дня подъем прекратился на фоне неоднозначных корпоративных новостей, в том числе отчетностей корпораций.

Главной политической новостью дня стало заявление Ирана о готовности возобновить переговоры только после вывода израильских войск из Ливана и прекращения ударов США по его военным объектам. Кроме того, власти Ирана грозят в дополнение к Ормузскому блокировать Баб-эль-Мандебский пролив. На этом фоне Brent подорожала до $97 за баррель. В ближайшие дни ожидаются колебания котировок этого сорта нефти в пределах $94-99 за баррель, считает аналитик.

Банк России опубликовал очередной выпуск аналитического бюллетеня "Обзор финансовой стабильности". В бюллетене говорится, что долговая нагрузка крупных предприятий выросла в течение 2025 года, хотя доля просроченных и проблемных кредитов остается небольшой, малый и средний бизнес испытывает более серьезные проблемы с задолженностью. Несмотря на то, что регулятор оценил финансовую стабильность российских предприятий как в целом удовлетворительную, вопрос о более радикальном снижении ключевой ставки, чтобы не тормозить инвестиционные процессы и экономический рост, остается на повестке дня и будет особенно актуальным на заседании совета директоров регулятора 19 июня, полагает Мильчакова.

Ориентир для индекса МосБиржи на сессию 2 июня - диапазон 2550-2650 пунктов, заключила аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что вероятность возобновления распродаж в российских акциях велика.

В начале недели наблюдались попытки отскока рынка акций вверх вслед за нефтью на информации, что США и Иран все еще далеки от заключения мирного соглашения. Сейчас за баррель Brent дают $97, а это очень мало с учетом того, что Ормузский пролив остается закрытым, а некоторые СМИ пишут о критически малых мировых запасах нефти. Если ситуация будет развиваться и дальше в таком русле, то нефть должна вернуться выше $100 за баррель. Однако это не сильно поможет российскому рынку акций, поскольку ранее даже Brent по $110 за баррель не увела котировки отечественной нефтянки к новым высотам, отмечает аналитик.

"По-прежнему не видим поводов для покупки акций широким фронтом, точечных идей также нет. Может быть, они появятся в ходе работы ПМЭФ-2026. Из позитивных новостей стоит отметить окончание мая - традиционно худшего месяца в году для рынка акций. Это окажет ему поддержку, но лишь моральную и краткосрочную. По-прежнему видим цель снижения в район 2500 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Зацепин.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также констатирует, что российский рынок акций продолжает оставаться под давлением. Причины остаются прежними: опасения инвесторов по поводу роста налоговой нагрузки на компании, высокие процентные ставки, обострение геополитических рисков, крепкий рубль и цены на нефть Brent ниже $100 за баррель. При этом отдельные бумаги выглядят лучше рынка.

В среду Минфин опубликует данные об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила. Если эти объемы существенно вырастут, рубль может перейти к ослаблению. Во второй половине недели внимание инвесторов будет приковано к ПМЭФ. Впервые за несколько лет в нем официально примет участие представитель США. Позитивные новости с площадки форума могут оказать поддержку российскому рынку. Кроме того, 19 июня Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Если регулятор ускорит темпы ее снижения, это станет позитивным сигналом как для рынка акций, так и для рынка облигаций, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 3,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), однако развернулась вниз Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,1-0,4%), нет единого вектора в США (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,1-0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в мае уменьшился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в предыдущий месяц, сообщило статуправление. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. Сводный PMI поднялся до 50,5 пункта с 50,1 пункта в апреле.

Экспорт Южной Кореи в мае подскочил на 53,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг рекордных $87,75 млрд, сообщило министерства торговли, промышленности и энергетики. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 48,4% после роста в апреле на 48%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в апреле уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics. Снижение продаж было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд.

Безработица в еврозоне в апреле составила 6,3%, говорится в отчете статистического управления Европейского союза. Показатель за март пересмотрен до 6,3% с 6,2%. Аналитики ожидали его сохранения в прошлом месяце на ранее объявленном мартовском уровне, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке и сообщениях, что Иран вышел из переговоров с США.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 6,2% до $96,77 за баррель (-1,7% в пятницу), июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 7,1% до $93,59 за баррель (-1,7% в пятницу).

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет, пообещали в Тегеране и добавили, что планируют полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривают возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее Корпус стражей иранской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик. КСИР предупредил, что если агрессия повторится, то ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+24,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+22,3% и +16,6% "префы"), ПАО "Россети Волга" (+9%), ПАО "РБК" (+7,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+7,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+6,6%), "Русснефти" (+6,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,8%), ПАО "Яковлев" (+4,7%), "Росгосстраха" (+4,5%).

Объединенная компания Wildberries-Russ рассматривает возможность войти в капитал "Росгосстраха", на который в настоящее время ищет покупателя банковская группа ВТБ, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, объединенная компания проводит due diligence, а сумма сделки может составить не менее 50 млрд рублей. В ВТБ не ответили на запрос газеты, а в пресс-службе Wildberries-Russ сообщили, что у нее нет планов по приобретению "Росгосстраха".

На прошлой неделе ВТБ и Wildberries-Russ договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке объединенной компании с потенциальной возможностью увеличения доли. Также сообщалось, что ВТБ приобретет миноритарные доли в финтех-активах, принадлежащих акционерам Wildberries.

Подешевели в понедельник после отсечки на бирже дивидендов акции ПАО "Группа Астра" (-11,3%, до 247,85 рубля; выплаты за прошлые годы составят 4,68 рубля на акцию). Также снизились бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-7,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,3% и -5% "префы"), "Юнипро" (-4%), ПАО "Россети Томск" (-3,6%), ПАО "Артген" (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 48,58 млрд рублей (из них 4,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,48 млрд рублей на бумаги АФК "Система" и 3,33 млрд рублей на акции ВТБ).