Рубль на "Мосбирже" заметно подешевел к юаню

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рубль на "Московской бирже" подешевел к юаню, несмотря на рост цен на нефть. Участники рынка ждут отчета российского Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован 3 июня.

К 19:00 юань подорожал на 15,3 копейки, до 10,64 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России повысил официальный курс доллара со 2 июня на 53,08 копейки, до 71,5532 рубля, и увеличил курс евро на 3,61 рубля, до 86,2499 рубля.

"Текущая неделя насыщена потенциальными драйверами, способными значительно повысить волатильность рубля. В среду Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь: ожидается, что объем покупок иностранной валюты может увеличиться почти вдвое. Это окажет умеренное давление на рубль, однако потенциальных объемов, вероятно, будет недостаточно для полного абсорбирования притока экспортной выручки на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть. Это ограничивает возможность существенной девальвации рубля в краткосрочной перспективе. Более значительные изменения могут проявиться в июле, после прекращения поддержки рубля со стороны продаж валюты ЦБ в рамках использования и размещения средств ФНБ. Дополнительным важным фактором станет размещение юаневых облигаций Минфина, запланированное также на среду", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Зампред Банка России Филипп Габуния прокомментировал обсуждение более существенного, чем предусмотрено сейчас, снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 года. По его словам, в целом базовая цена - это вопрос стабильности бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

"Чем больше запас прочности, тем проще будет работать бюджету в случае каких-то волатильностей", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Банк России придерживается позиции, что к вопросу определения цены отсечения в бюджетном правиле нужно подходить консервативно.

По словам Габунии, Банк России будет продолжать диалог с правительством и будет ориентироваться на то решение, которое будет принято.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что цена отсечения может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 годы - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.

Подъем цен на нефть усилился в понедельник вечером на сообщениях, что Иран вышел из переговоров с США.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 6,2%, до $96,8 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 7,2%, до $93,64 за баррель.

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В Тегеране также сообщили, что планируют полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривают возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 1 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 14,22% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник понизились на 1 базисный пункт - до 14,26%, 14,87% и 15,73% годовых соответственно.