Поиск

Рубль на "Мосбирже" заметно подешевел к юаню

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рубль на "Московской бирже" подешевел к юаню, несмотря на рост цен на нефть. Участники рынка ждут отчета российского Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован 3 июня.

К 19:00 юань подорожал на 15,3 копейки, до 10,64 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России повысил официальный курс доллара со 2 июня на 53,08 копейки, до 71,5532 рубля, и увеличил курс евро на 3,61 рубля, до 86,2499 рубля.

"Текущая неделя насыщена потенциальными драйверами, способными значительно повысить волатильность рубля. В среду Минфин объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на июнь: ожидается, что объем покупок иностранной валюты может увеличиться почти вдвое. Это окажет умеренное давление на рубль, однако потенциальных объемов, вероятно, будет недостаточно для полного абсорбирования притока экспортной выручки на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть. Это ограничивает возможность существенной девальвации рубля в краткосрочной перспективе. Более значительные изменения могут проявиться в июле, после прекращения поддержки рубля со стороны продаж валюты ЦБ в рамках использования и размещения средств ФНБ. Дополнительным важным фактором станет размещение юаневых облигаций Минфина, запланированное также на среду", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Зампред Банка России Филипп Габуния прокомментировал обсуждение более существенного, чем предусмотрено сейчас, снижения цены отсечения в бюджетном правиле с 2027 года. По его словам, в целом базовая цена - это вопрос стабильности бюджетной системы к колебаниям цен на нефть.

"Чем больше запас прочности, тем проще будет работать бюджету в случае каких-то волатильностей", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Банк России придерживается позиции, что к вопросу определения цены отсечения в бюджетном правиле нужно подходить консервативно.

По словам Габунии, Банк России будет продолжать диалог с правительством и будет ориентироваться на то решение, которое будет принято.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что цена отсечения может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 годы - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.

Подъем цен на нефть усилился в понедельник вечером на сообщениях, что Иран вышел из переговоров с США.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 6,2%, до $96,8 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 7,2%, до $93,64 за баррель.

Иран в понедельник объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В Тегеране также сообщили, что планируют полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривают возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 1 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 14,22% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник понизились на 1 базисный пункт - до 14,26%, 14,87% и 15,73% годовых соответственно.

Brent Urals WTI Банк России Иран Минфин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

 Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2422 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов