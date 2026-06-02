Сечин заявил, что "Роснефть" оценивает создание резервов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" рассматривает возможность создания резервов в связи с операционными рисками.

"В 2026 году нефтяная отрасль работает в условиях крайне высокой ценовой волатильности: стагнация цен в январе-феврале сменилась ценовым ралли с марта в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В то же время отрасль столкнулась с существенными операционными рисками", - заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"К их числу, прежде всего, относятся ограничения со стороны "Транснефти" на прием сырья в трубопроводную систему, перебои в работе экспортных терминалов, а также атаки на производственные объекты компании: НПЗ, резервуарные парки, перекачивающие станции", - пояснил он.

"Учитывая вышесказанное, компания оценивает необходимость резервирования части стоимости таких активов, что может оказать негативное влияние на финансовые результаты", - приводятся слова Сечина в пресс-релизе компании.