Поиск

Сечин заявил, что "Роснефть" оценивает создание резервов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" рассматривает возможность создания резервов в связи с операционными рисками.

ЭкономикаЧистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублейЧитать подробнее

"В 2026 году нефтяная отрасль работает в условиях крайне высокой ценовой волатильности: стагнация цен в январе-феврале сменилась ценовым ралли с марта в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В то же время отрасль столкнулась с существенными операционными рисками", - заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"К их числу, прежде всего, относятся ограничения со стороны "Транснефти" на прием сырья в трубопроводную систему, перебои в работе экспортных терминалов, а также атаки на производственные объекты компании: НПЗ, резервуарные парки, перекачивающие станции", - пояснил он.

"Учитывая вышесказанное, компания оценивает необходимость резервирования части стоимости таких активов, что может оказать негативное влияние на финансовые результаты", - приводятся слова Сечина в пресс-релизе компании.

Роснефть Игорь Сечин резервы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура подала еще один антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

"Роснефть" в I кв. добыла 45,2 млн т нефти и 21,8 млрд куб. м газа

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублей

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

 Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2428 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9672 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов