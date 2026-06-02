"Роснефть" в I кв. добыла 45,2 млн т нефти и 21,8 млрд куб. м газа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча углеводородов "Роснефтью" в первом квартале 2026 года составила 5,214 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщила компания.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,047 млн бнэ/с. К предыдущему кварталу производство выросло на 0,9%. Суммарный объем добычи за отчетный период составил 63,1 млн тонн н.э. (61,2 млн т в I кв. 2025 года).

В том числе среднесуточная добыча жидких углеводородов в январе-марте текущего года зафиксирована в 3,740 млн б/с, что на 0,4% ниже квартал к кварталу (3,681 млн б/с в I квартале 2025 года). "На динамику показателя преимущественно оказали негативное влияние аномальные погодные условия в Западной и Восточной Сибири", - поясняет НК. Суммарный объем добычи составил 45,2 млн тонн (44,6 млн тонн годом ранее).

Добыча газа "Роснефтью" в первом квартале достигла 1,474 млн бнэ/с, что на 4,3% выше квартал к кварталу (1,366 млн бнэ/с в январе-марте 2025 года). Всего за отчетный период производство составило 21,8 млрд куб. метров (20,2 млрд куб. метров годом ранее). "Основной вклад в рост добычи был обеспечен шельфовыми проектами", - говорится в пресс-релизе.

Проходка в эксплуатационном бурении превысила 2,5 млн метров (2,8 млн метров в первом квартале 2025 года), в эксплуатацию введено свыше 0,6 тыс. новых скважин, 73% из них горизонтальные.

В рамках проекта "Восток Ойл" компания продолжила реализацию программы геологоразведки и опытно-промышленную разработку Пайяхского и Ичемминского месторождений. Так, проходка в эксплуатационном бурении превысила 18 тыс. м, закончены бурением 5 эксплуатационных скважин, начата пробная добыча при проведении опытно-промышленных работ на Песчаном лицензионном участке Пайяхского месторождения.

В ходе подготовки к технологическому запуску в 2026 году по состоянию на конец марта в полном объеме сварено и уложено на проектные отметки более 700 км нефтепровода, включая двухтрубный участок в 422 км, завершаются работы по очистке, калибровке и пневматическим испытаниям нефтепровода. Также обеспечена строительная готовность к приемке судов на двух грузовых причалах и причале для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". "В высокой степени готовности находится строительство первого нефтеналивного причала, на втором причале продолжаются работы по отсыпке и строительству технологических конструкций. На площадочных объектах ведутся завершающие этапы строительства для запуска системы внешнего транспорта проекта "Восток Ойл", - уточняет "Роснефть".

Объем переработки нефти в первом квартале составил 18,9 млн тонн, увеличившись на 5,2% квартал к кварталу (годом ранее 19,5 млн тонн). Динамика объемов переработки обусловлена восстановлением работы части НПЗ после ремонтно-восстановительных работ в конце 2025 года, говорится в сообщении. Глубина переработки нефти выросла до 76,9%, выход светлых нефтепродуктов - до 59,6%. Компания реализовала на внутреннем рынке 9,7 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 3,1 млн тонн бензина и 3,7 млн тонн дизельного топлива.