Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 115 млрд руб., сообщила компания.

Годом ранее компания получила 170 млрд руб. прибыли, а в четвертом квартале 2025 года - 16 млрд руб. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков инвестиционных компаний и банков, предполагал данный показатель на уровне 101 млрд руб. Наиболее близким к фактическому результату был "Цифра брокер" со 112 млрд руб.

Выручка за отчетный период превысила 2 трлн руб. (2,3 трлн руб. в I квартале 2025 года и 1,9 трлн руб. в IV квартале), показатель EBITDA зафиксирован в размере 728 млрд руб. (598 млрд руб. и 532 млрд руб.), маржа EBITDA - 36%. Капитальные затраты составили 418 млрд руб. (382 млрд руб. и 242 млрд руб.). Рост показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на ключевых активах сегмента "Разведка и добыча", - уточняет НК. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец первого квартала составило 1,7x, что кратно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями.