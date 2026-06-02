Генпрокуратура подала еще один антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве.

Как следует из картотеки суда, беседа по иску назначена на 4 июня.

Подробности нового иска пока неизвестны, однако в начале мая Хамовнический суд удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро". Кроме этого в доход государства конфисковано более 10,5 млрд рублей, $1,8 млн, €1,6 млн и более 200 млн юаней, находящихся на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска, а также 87 млн рублей, принадлежащие Басову.

По данным суда, новое заявление Генпрокуратуры было подано 28 мая, в тот же день оно было принято к производству.

Ранее надзорное ведомство обвиняло Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, когда он являлся сенатором от Белгородской области (2004-2014 года). Ссылаясь на результаты проверки, надзорное ведомство заявило, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам не представляемого народа, а подконтрольных коммерческих организаций и собственному обогащению.

Для сокрытия данного факта, утверждают в надзорном ведомстве, Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.

"Наряду с этим Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, которые использовались им для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК "Русагро", а также для вывода прибыли компании за рубеж", - отмечается в материалах.

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.