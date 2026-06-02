ВТБ запустил сервис выдачи денег до зарплаты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ВТБ запустил сервис, который позволяет зарплатным клиентам получать деньги в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя, заявила в преддверии ПМЭФ-2026 первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

"На фоне пересмотра кредитных лимитов привычная "подушка безопасности" в виде кредитки перестает быть доступной для многих россиян. Приходится искать альтернативы - часто невыгодные, с ежедневными процентами. Наш сервис позволяет клиентам получить доступ к собственным средствам без процентов и дополнительных одобрений. Это рациональный выбор для тех, кто хочет управлять финансами без издержек и иметь доступ к своей зарплате в любой день", - сказала Скоробогатова.

Услуга доступна зарплатным клиентам ВТБ, на сегодняшний день это около 11 млн человек.

Количество обращений не ограничено, тариф за каждое обращение - 399 рублей. Процентов за пользование средствами, как в случае с кредитом, нет. В день официальных выплат от работодателя ранее полученная клиентом сумма и плата за сервис автоматически удерживаются.

Партнер банка - финтех-компания "Деньги Вперед" - анализирует поступления от работодателя, среднедневной заработок и ежедневно рассчитывает доступную для клиентов сумму.