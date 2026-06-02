Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник умеренно растет по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, роста металлов и нисходящей коррекции нефти (августовский фьючерс на Brent просел ниже $94,5 за баррель) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о продолжении переговоров США с Ираном; сдерживающим покупателей фактором остается геополитическая напряженность вокруг Украины. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,4%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2581,32 пункта (+0,4%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+2,6%), АФК "Система" (+1,2%), "ВК" (+1,2%) и "Русала" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июня, составляет 71,5532 руб. (+53,08 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+1%), "Московской биржи" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%) и "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 115 млрд руб., сообщила компания накануне вечером. Годом ранее компания получила 170 млрд руб. прибыли, а в IV квартале 2025 года - 16 млрд руб. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков инвестиционных компаний и банков, предполагал данный показатель на уровне 101 млрд руб.

Выручка "Роснефти" за отчетный период превысила 2 трлн руб. (2,3 трлн руб. в I квартале 2025 года и 1,9 трлн руб. в IV квартале), показатель EBITDA зафиксирован в размере 728 млрд руб. (598 млрд руб. и 532 млрд руб.). Соотношение чистого долга и EBITDA на конец первого квартала составило 1,7x, что кратно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями.

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-0,6%).

Президент США Дональд Трамп заявил вечером в понедельник, что не получал уведомлений от Ирана о решении приостановить переговоры с Вашингтоном и заверил, что пока не собирается возобновлять удары по иранской территории. "Они нас не информировали об этом решении", - сказал он в интервью NBC News.

По словам Трампа, сложившаяся ситуация "не означает, что мы снова начнем всех бомбить". В то же время, по словам президента США, американские военные продолжат морскую блокаду Ирана.

Ранее иранские СМИ сообщили, что по их данным, Тегеран решил взять паузу на переговорах с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане.

Тем временем Трамп также заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" приостановят боевые действия. "У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие (израильские - ИФ) войска на Бейрут не пойдут, они вернутся", - написал он в соцсети Truth Social. "Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились на прекращение огня", - отметил Трамп.

Президент США позвонил ливанскому послу Наде Маавад и сообщил, что добился согласия Израиля на прекращение огня в Ливане, сообщил журналист Axios Барак Равид. "Согласно предложенной договоренности, израильские удары по южным пригородам Бейрута должны прекратиться в обмен на то, что "Хезболла" воздержится от атак против Израиля. Впоследствии рамки прекращения огня должны быть расширены на всю территорию Ливана", - написал он в понедельник в соцсети Х.

Ранее в понедельник советник главы парламента Ливана Али Хамдан сообщил изданию Axios, что движение "Хезболла" готово незамедлительно объявить режим полного прекращения огня с Израилем. "Мы уверены, что "Хезболла" согласится на полное прекращение огня. Мы считаем это более продуктивным. Мы понимаем, что время на исходе", - добавил он.

По данным Axios, представитель властей Израиля подтвердил, что "Хезболла" действительно готова на полное прекращение огня, не требуя незамедлительного вывода израильской армии с юга Ливана.

Позже Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. "Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами", - написал он в понедельник в соцсети TruthSocial.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели не наблюдалось единства в настроениях. Европейские биржи вновь чувствовали давление более высоких цен на нефть, а американские получали поддержку от IT-сектора. В цены на нефть вернулся краткосрочный восходящий импульс, но это движение скорее можно назвать коррекцией после майского падения. Начало июня при этом пока не принесло явных сигналов деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, несмотря на разговоры последних недель о заключении мирного соглашения между США и Ираном.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ чувствует некоторую поддержку со стороны выросшей нефти на фоне новой неопределенности вокруг Ирана, но этого все еще недостаточно для устойчивого движения вверх. Инвесторы по-прежнему больше смотрят на геополитику, крепкий рубль и отсутствие сильных внутренних драйверов.

Дополнительным фактором влияния на рынок могут стать новые параметры операций Минфина РФ по бюджетному правилу. В мае ведомство уже возобновило покупки валюты и золота: с 8 мая по 4 июня объем был установлен на уровне 110,3 млрд руб., или 5,8 млрд руб. в день. Следующие параметры должны быть опубликованы в третий рабочий день месяца, то есть 3 июня в 12:00 мск. Если рынок увидит сохранение или увеличение покупок валюты, это может поддержать ослабление рубля и помочь индексу МосБиржи вернуться выше 2600 пунктов, считает аналитик.

В начале недели для индекса МосБиржи сформировался коридор 2558-2600 пунктов. Учитывая общую перепроданность рынка, уход еще ниже остается маловероятным. С технической точки зрения индекс уже находится на нижнем "плато" и в любой момент может развернуться очень быстро, пробив 2600 пунктов и вернувшись в район 2600-2650 пунктов, полагает Лозовой.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,4% во главе с Nasdaq, обновив максимумы. Очередная волна оптимизма в отношении перспектив ИИ-сектора, вызванная новыми разработками Nvidia Corp. (+6,3%), поддержала рынок акций, несмотря на признаки эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американский производитель графических процессоров представил на конференции Computex в Тайбэе первые лэптопы, ориентированные на поддержку ИИ-агентов, а также новые чипы. Компания сообщила, что лэптопы будут выпускаться в сотрудничестве с Dell Technologies (+10,7%) и Microsoft Corp. (+2,3%).

В то же время подешевели бумаги конкурентов Nvidia - Qualcomm (-8,8%), Intel (-4,7%) и Advanced Micro Devices (-1,2%).

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,4-0,7%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне на сообщении иранского агентства Tasnim, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США из-за ударов Израиля по Ливану. Последующие заявления Трампа о прекращении огня в Ливане и о продолжении переговоров с Ираном скорректировали рост нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $94,37 за баррель (-0,6% и +4,2% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $91,49 за баррель (-0,7% и +5,5% накануне).