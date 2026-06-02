Мосбиржа запускает торги мини-фьючерсами на курсы доллара США и евро к рублю

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 9 июня начинает торги мини-фьючерсами на курсы доллара США и евро к российскому рублю с размерами лотов $100 и 100 евро соответственно, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Уменьшенный размер лота снижает размер гарантийного обеспечения, позволяет инвесторам более гибко подбирать объем сделки как для хеджирования, так и для управления валютной позицией, сделает сегмент валютных инструментов доступнее для широкого круга инвесторов, отмечается в собщении.

Параметры фьючерсного контракта мини на курс доллара США к российскому рублю (код контракта - USDM, краткий код - UM): котировка - в российских рублях за $1, минимальный шаг цены - 0,01 рубля, стоимость минимального шага цены - 1 рубль.

Параметры фьючерсного контракта мини на курс евро к российскому рублю (код контракта - EURM, краткий код - ER): котировка - в российских рублях за 1 евро, минимальный шаг цены - 0,01 рубля, стоимость минимального шага цены - 1 рубль.

Цена исполнения обоих контрактов - курс Банка России, установленный в последний день заключения контракта. Исполнение контрактов - ежеквартальное. Месяцы исполнения контрактов - март, июнь, сентябрь и декабрь. Последним днем заключения контракта является третий четверг месяца исполнения.

С 9 июня инвесторам станут доступны контракты со сроками исполнения в сентябре и декабре 2026 года: USDM-9.26 (UMU6), USDM-12.26 (UMZ6), EURM-9.26 (ERU6) и EURM-12.26 (ERZ6).