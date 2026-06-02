Toyota и Suzuki в среду приостановят работу заводов из-за урагана

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor приостановит работу 13 заводов в стране в среду утром из-за урагана Jangmi, сообщает издание Nikkei.

Еще один представитель автомобильной отрасли Suzuki Motor планирует из-за погодных условий на время остановить пять своих предприятий в префектуре Сидзуока.

Шторм нарушил транспортное сообщение, крупные авиакомпании отменили несколько рейсов из Окинавы и острова Амами-Осима в провинции Кагосима. Ожидаются дальнейшие отмены на маршрутах, обслуживающих острова Кюсю и Сикоку.

Японское метеорологическое агентство предупредило о сильных ветрах и проливных дождях, что вызвало опасения по поводу оползней, наводнений в низинах и разлива рек в регионе Амами и некоторых частях Западной Японии.