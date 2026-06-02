FESCO зафиксировала рост контейнерного рынка в РФ в апреле на 10,5%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в апреле 2026 года увеличился на 10,5% относительно аналогичного периода 2025 года до 610 тыс. TEU. Таковы подсчеты аналитиков транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

По данным аналитиков группы, по итогам четырех месяцев 2026 года объем контейнерного рынка России превысил 2,26 млн TEU, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост рынка обеспечен главным образом за счет увеличения импортных перевозок, которые в январе-апреле 2026 года выросли на 11% до 995 тыс. TEU. В то же время экспортные контейнерные отправки сократились на 4% до 641 тыс. TEU. Внутренние перевозки сохранились практически на уровне прошлого года и составили 439 тыс. TEU. Ж/д транзит стран СНГ через территорию РФ снизился на 3% до 189 тыс. TEU.

Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, перевозки через сухопутные погранпереходы на сети ОАО "РЖД" (за исключением транзита Китай - Европа), внутрироссийские контейнерные перевозки по сети РЖД, а также каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежат Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".