"Т-Технологии" закрыли сделку по покупке 100% "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" закрыло сделку по покупке 100% группы компаний "Авто.ру", говорится в сообщении группы "Т-Технологии".

Предполагается, что "Авто.ру" продолжит работать как отдельный сервис, но будет интегрирован с другими элементами "Т-Технологий".

Сумма сделки составила 35 млрд рублей, для ее финансирования группа использует заемные средства. "В результате реализации синергий с "Авто.ру" группа ожидает дополнительный операционный доход в районе 45 млрд рублей и выше в ближайшие три года", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Т-Авто" (входит в "Т-Технологии") выкупит у "Яндекс.Вертикалей" (структура "Яндекса") 100% группы "Авто.ру" за 35 млрд рублей.

В сделку входят все активы "Авто.ру": одноименный сервис объявлений о продаже машин, B2B-платформа "Авто.ру Бизнес" и сервис для цифрового автокредитования в дилерских центрах "еКредит".

"Авто.ру" создан в 1996 году. "Яндекс" приобрел "Авто.ру" в 2024 году за $175 млн. За это время ежемесячная аудитория сервиса увеличилась почти втрое – с 12 млн до 33 млн пользователей.

Слухи о продаже "Авто.ру" появились в конце 2025 года. Тогда основными претендентами на покупку называли Сбербанк, Т-Банк и "Авито".