"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Т-Авто" (входит в "Т-Технологии") выкупает у "Яндекса" 100% группы "Авто.ру" за 35 млрд рублей, говорится в сообщении двух холдингов.

"Яндекс" отмечает, что сделку планируется закрыть в течение нескольких месяцев после получения необходимых одобрений. "Т-Технологии" уточняют, что сделка может быть закрыта во II квартале 2026 года после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований.

Для финансирования сделки используются заемные средства, поэтому она не отвлекает капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов, подчеркивают "Т-Технологии". Предполагается, что "Авто.ру" продолжит работать в обычном режиме для пользователей и партнёров.

В сделку войдут все активы "Авто.ру": одноименный сервис объявлений о продаже машин, B2B-платформа "Авто.ру Бизнес" и сервис для цифрового автокредитования в дилерских центрах "еКредит".

