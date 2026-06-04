Amazon вложит более 10 млрд евро в Европу и создаст там еще 25 тыс. рабочих мест

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. в ближайшие годы инвестирует более 10 млрд евро в расширение и модернизацию фулфилмент-центров в Европе, говорится в ее сообщении.

Компания планирует за этот период создать в европейских фулфилмент-центрах еще 25 тыс. рабочих мест.

Значительное внимание будет уделено роботизации. Так, в первом полугодии 2027 года Amazon намерена внедрить в Европе новое поколение автономных роботов Proteus, которые сейчас тестируются в лабораториях компании.

Как и предыдущее поколение, новые модели разработаны для физически тяжелого труда - перемещения тяжелых грузов на большие расстояния, но, в отличие от предшественников, они не привязаны к местам погрузки/разгрузки и могут работать везде. Кроме того, благодаря ИИ они принимают текстовые команды на простом разговорном языке, не требуя специальных технических навыков от пользователя, и самостоятельно оценивают приоритетность задачи, сроки выполнения и оптимальный маршрут.

В ближайшие несколько лет Amazon также развернет в европейских фулфилмент-центрах роботов Vulcan, которые оснащены сенсорами и могут доставать грузы из труднодоступных мест, избавляя работников от необходимости использовать лестницы.

Кроме того, не позднее следующего года компания внедрит на 15 объектах в Европе новую робототехническую систему STARK, которая умеет забирать с конвейера контейнеры с товаром и помещать их на тележку. Она уже была опробована в Барселоне.

В 2025 году Amazon инвестировала в Европу более 60 млрд евро. Ее штат в регионе насчитывает 230 тыс. человек, не считая подрядчиков и сезонных работников.