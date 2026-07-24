Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке в РФ варьируется в зависимости региона, но в целом ситуация стабилизируется, и можно рассчитывать, что мощности по выпуску топлива будут до конца года постепенно восстановлены, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

В пятницу ЦБ понизил ставку на очередные 0,25 процентных пункта, до 14%.

Набиуллина отметила, что ситуация с топливом учитывалась при принятии решения по ставке.

"Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. Прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим - мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно, ситуация стабилизируется", - сказала глава ЦБ.

"В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года", - добавила она.