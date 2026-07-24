Поиск

Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на топливном рынке в РФ варьируется в зависимости региона, но в целом ситуация стабилизируется, и можно рассчитывать, что мощности по выпуску топлива будут до конца года постепенно восстановлены, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

В пятницу ЦБ понизил ставку на очередные 0,25 процентных пункта, до 14%.

Набиуллина отметила, что ситуация с топливом учитывалась при принятии решения по ставке.

"Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. Прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим - мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно, ситуация стабилизируется", - сказала глава ЦБ.

"В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года", - добавила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина отметила стабилизацию ситуации на топливном рынке во многих регионах

Brent подешевела до $97,91 за баррель

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время

ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

 ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%

ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

 ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%

ЦБ связал проинфляционные риски с временным выбытием производственных мощностей

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

 Банк России снизил ключевую ставку до 14%

АФК "Система" назвала введенные против нее санкции ЕС необоснованными

Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

 Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в РФ

Brent подешевела до $98,83 за баррель
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10723 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3317 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов