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На бесплатные лекарства и медизделия для льготников направят еще 1,7 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Более 1,7 млрд рублей из федерального бюджета дополнительно направят на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, сообщили в пресс-службе правительства России.

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении во вторник.

Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".

Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач, добавили в пресс-службе.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования, с помощью которого регионы смогут закупить необходимые препараты и изделия.

Всего в 2026 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей, сообщили в правительстве.

Правительство РФ
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