Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью СБП

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Физлица с 1 октября 2026 года получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, указание регулятора, предусматривающее внедрение ряда новых сервисов СБП (в том числе и этого), зарегистрировано Минюстом.

"В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно", - отмечает Банк России.

Общая сумма средств, внесенная физлицами через банкоматы и переведенная по СБП на его счета в других кредитных организациях, не должна превышать 25 тыс. руб. за одну операцию, 50 тыс. руб. в течение суток, 200 тыс. руб. в течение месяца.

Новое указание закрепляет обязанность системно значимых кредитных организаций (СЗКО) с 1 апреля 2027 года использовать СБП для предоставления своим клиентам-физлицам возможности переводить в бюджет средства, принятые на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах федеральных органов исполнительной власти, в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Банки с универсальной лицензией должны будут предоставить своим клиентам-физлицам такую возможность с 1 октября 2027 года.

"Некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию", - подчеркивает ЦБ.

Платежи физлиц в пользу государства по СБП бесплатные, банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору, отмечает ЦБ.