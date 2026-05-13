ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году на 210 тыс. б/с

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аналитики ОПЕК впервые с августа понизили оценку роста мирового спроса на нефть в 2026 году: теперь они ожидают его увеличение на 1,17 млн б/с - до 106,33 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 1,38 млн б/с - до 106,53 млн б/с. Таким образом оценка была понижена на 210 тыс. б/с.

Наибольший вклад в данное изменение внесла корректировка оценки роста потребления нефти в странах Ближнего Востока: если в апреле ОПЕК оценивала данный показатель в 140 тыс. б/с, то новый прогноз предусматривает, что он останется на уровне прошлого года - 8,82 млн б/с.

Актуальные оценки ОПЕК мирового спроса на нефть: в 2025 году - 105,16 млн б/с (оценка апреля - 105,15 млн б/с), в 2026-м - 106,33 млн б/с (ранее - 106,53 млн б/с), в 2027-м - 107,87 млн б/с (соответствует предыдущей оценке).

Таким образом, аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,54 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 1,34 млн б/с.

Аналитики альянса повысили оценку спроса на нефть в первом квартале 2026 года на 310 тыс. б/с, до 106,05 млн б/с, на основе фактических данных по потреблению в Китае, а также азиатских и американских странах ОЭСР. При этом были понижены прогнозы по спросу во втором квартале - на 500 тыс. б/с, до 104,57 млн б/с, в третьем - на 360 тыс. б/с, до 106,76 млн б/с, в четвертом - на 250 тыс. б/с, до 107,91 млн б/с.

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, останутся главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 1,06 млн б/с прироста (предыдущий прогноз - 1,26 млн б/с), в 2027-м - 1,35 млн б/с (ранее - 1,24 млн б/с). В то же время страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 110 тыс. б/с (оценка апреля - 130 тыс. б/с), в 2027-м - 190 тыс. б/с (ранее - 100 тыс. б/с).

По предварительным данным за март, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 21,6 млн баррелей - до 2,774 млрд баррелей. Это на 25 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 8,3 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет, но на 139,9 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились к февралю на 48,4 млн баррелей, до 1,426 млрд баррелей, нефти - выросли на 26,8 млн баррелей, до 1,348 млрд баррелей.