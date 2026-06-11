Нефть Brent подорожала до $93,72 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут вечером в четверг, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и отчет ОПЕК.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 по московскому времени составляет $93,72 за баррель, что на $0,62 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,09 (1,21%), до $91,12 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу, а также объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты.

"В какой-то момент, в не столь отдаленном будущем, мы заберем остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры, обеспечим полный контроль над их нефтяным и газовым рынками", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом он сравнил планируемые шаги с тем, как США поступили с Венесуэлой.

Также американский лидер заявил в эфире Fox News, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. Ранее сообщалось, что стороны продолжают контакт по поводу урегулирования конфликта.

Между тем аналитики ОПЕК второй месяц подряд снижают прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год. Теперь они ожидают его увеличения на 0,97 млн баррелей в сутки - до 106,13 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации. Предыдущий прогноз предполагал рост спроса на 1,17 млн б/с - до 106,33 млн б/с.

Аналитики альянса также ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,73 млн б/с, что на 190 тыс. б/с больше предыдущего прогноза.

Вместе с тем ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2026 году на уровне 630 тыс. б/с, в 2027 году - 620 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в мае нарастили добычу нефти к уровню апреля на 244 тыс. б/с - до 26,3 млн б/с, отмечается в отчете. Основной вклад в прирост внесли страны ОПЕК.