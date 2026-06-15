Рубль утром активно дешевеет к юаню на фоне обвала цен на нефть

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно растет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль активно дешевеет на фоне обвала цен на нефть в связи с прогрессом в урегулировании ближневосточного конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7055 руб. (+10,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

На текущей неделе вероятно сохранение курсов валютных пар юань/рубль и доллар/рубль в серединах диапазонов 10,5-11 руб. за юань и 71-76 руб./$1 соответственно, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Курс рубля на минувшей неделе отыграл значительную часть утраченных неделей ранее позиций, констатирует аналитик.

Возросших в июне объемов покупки валюты со стороны регулятора пока недостаточно, чтобы изменить ситуацию на рынке в сторону поступательного ослабления национальной валюты, указывает он. Это связано с сохраняющимся навесом предложения иностранной валюты в условиях слабого спроса на нее со стороны импортеров на фоне охлаждения экономической активности и распространения неттинговых и рублевых схем расчетов по внешнеторговым контрактам.

Впрочем, отмечает Попов, потенциал дальнейшего наращивания предложения иностранной валюты в мае был практически исчерпан: крупные экспортеры увеличили объемы продаж валюты до уровней начала 2025 года, когда падение цен на российскую нефть к локальным минимумам еще не произошло.

В среднесрочной перспективе прогресс в урегулировании конфликта в Персидском заливе, постепенное усиление экономических стимулов от смягчения денежно-кредитной политики (19 июня аналитик ПСБ ждет снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов), а также перспектива наращивания объемов покупки валюты Банком России в июле практически нивелируют риск укрепления рубля и, напротив, повышают вероятность формирования тренда к его умеренному ослаблению, говорится в обзоре.

Нефть

Цены на нефть резко снижаются в понедельник на информации о достижении договоренностей между США и Ираном, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составляет $83,22 за баррель, что на 4,68% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,31%, до $80,36 за баррель.

Как Brent, так и WTI в понедельник подешевели до минимумов с 10 марта. В пятницу эти контракты потеряли более чем по 3%.

Представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсети X. Пакистан выступает посредником на переговорах Вашингтона и Тегерана.

Меморандум нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Другие острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах. По словам заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади, на это отводится 60 дней после подписания меморандума.