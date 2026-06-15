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Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8% в начале основных торгов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающих металлов на фоне новостей о достижении меморандума о мирном соглашении между США и Ираном, сдерживают покупки упавшая нефть (августовский фьючерс на нефть Brent откатился к $83,5 за баррель) и неопределенность с урегулированием украинского конфликта.

К 10:01 по индекс МосБиржи составил 2534,66 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1110,52 пункта (+0,8%). Среди индексных акций лидируют в росте бумаги ПАО "Южуралзолото" (+6,1%), "Группы компаний ПИК" (+4,5%), "Полюса" (+4,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июня, составляет 71,9077 руб. (+11,85 копейки).

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