Индекс МосБиржи вырос выше 2540 пунктов на ожиданиях снижения ставки ЦБ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста в ожидании снижения ставки ЦБ на заседании 19 июня, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавших металлов после известий о согласовании меморандума о мирном соглашении между США и Ираном.

Подъем сдерживался подешевевшей на этом же факторе нефтью (августовский фьючерс на нефть Brent подешевел к $83 за баррель), а также новостями о новых антироссийских санкциях ЕС. Индекс МосБиржи превысил 2540 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2542,84 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1105,64 пункта. Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (+8,1%), "Группы компаний ПИК" (+9,2%), "Полюса" (+6,4%), "Норникеля" (+5,9%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 июня, составил 72,4513 рубля (+54,36 копейки).

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