Суд отказал Euroclear в приостановке исполнительного производства по иску ЦБ РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства бельгийского депозитария Euroclear о приостановлении исполнительного производства по иску Банка России.

Информация об отказе в удовлетворении заявления размещена в картотеке арбитражных дел.

Ранее источник, знакомый с ходом дела, сообщил "Интерфаксу", что в четверг суд будет рассматривать именно ходатайство о приостановлении исполнительного производства.

До этого Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу Euroclear на немедленное исполнение судебного решения по иску Банка России.

Арбитражный суд Москвы 26 мая удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.