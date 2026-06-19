Годовое продление секторальных санкций против России должен утвердить Совет ЕС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Объявленное саммитом Евросоюза политическое решение лидеров ЕС продлить действие экономических санкций против России не на шесть, а на 12 месяцев, о европейской юридической процедуре, должно быть принято Советом ЕС, пишет Toute l'Europe.

Для продления санкций по-прежнему потребуется единогласное решение всех 27 стран-членов, как и для принятия новых пакетов ограничительных мер. Зафиксировав теперь ограничительные меры на целый год, Евросоюз значительно сокращает частоту проведения крайне взрывоопасных дипломатических переговоров и укрепляет свою экономическую и политическую поддержку Украины.

По оценке издания, "этот стратегический шаг направлен на стабилизацию европейской политики и лишение несговорчивых государств-членов регулярного средства политического шантажа".

Руководители ЕС объявили о намерении изменить режим секторальных санкций против России на итоговой пресс-конференции по завершении заседания в Брюсселе Европейского совета 19 июня.

"Сегодня мы одобрили продление действия санкций с лишь шести до 12 месяцев", - сказал председатель Евросовета Антониу Кошта.

Об этом сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что такое решение "само по себе посылает очень мощный сигнал".