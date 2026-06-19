Сбер перевел инвестиционные продукты под единый бренд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбер объединил брокерские сервисы, инструменты коллективных инвестиций, инвестиционного и накопительного страхования жизни и программу долгосрочных сбережений под брендом "СберИнвестиции".

"Нам хочется пересобрать клиентский опыт, клиентский путь. Чтобы у человека было комплексное взаимодействие со всеми продуктами и сервисами, которые касаются инвестиций", - сказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Он добавил, что планируется обновление продуктовой витрины в приложении "СберИнвестиции", чтобы клиент мог найти инвестиционные продукты в едином окне.

С начала 2026 года граждане вложили 3 трлн рублей в инвестиции и накопления в Сбере. Число клиентов на брокерском обслуживании на конец мая достигло 9,5 млн человек, а чистый приток средств за пять месяцев превысил 450 млрд рублей. Объем вложений в программу долгосрочных сбережений в "СберНПФ" за январь-май составил 114 млрд рублей.