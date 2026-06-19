Поиск

Сбер перевел инвестиционные продукты под единый бренд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбер объединил брокерские сервисы, инструменты коллективных инвестиций, инвестиционного и накопительного страхования жизни и программу долгосрочных сбережений под брендом "СберИнвестиции".

"Нам хочется пересобрать клиентский опыт, клиентский путь. Чтобы у человека было комплексное взаимодействие со всеми продуктами и сервисами, которые касаются инвестиций", - сказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский в ходе встречи с журналистами в пятницу.

Он добавил, что планируется обновление продуктовой витрины в приложении "СберИнвестиции", чтобы клиент мог найти инвестиционные продукты в едином окне.

С начала 2026 года граждане вложили 3 трлн рублей в инвестиции и накопления в Сбере. Число клиентов на брокерском обслуживании на конец мая достигло 9,5 млн человек, а чистый приток средств за пять месяцев превысил 450 млрд рублей. Объем вложений в программу долгосрочных сбережений в "СберНПФ" за январь-май составил 114 млрд рублей.

Сбер Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост проинфляционных рисков из-за спада производства топлива

ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

 ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25%

Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

 Сбер сократил 65% позиций кураторов отделений в регионах за счет внедрения ИИ

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 171 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 84 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 105 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов