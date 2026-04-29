Сбербанк сохранил прогнозы по основным финпоказателям на 2026 год

Банк понизил ожидания по росту розничного кредитования

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтвердил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, рентабельность капитала ожидает на уровне 22%, следует из презентации кредитной организации.

Чистая процентная маржа в 2026 году прогнозируется в районе 5,9% (в 2025 году она составила 6,2%).

Стоимость риска в текущем году ожидается менее 1,4% против 1,3% в 2025 году.

Рост чистого комиссионного дохода в 2026 году ожидается на 5-7% (в 2025 году этот показатель сократился на 1,1% до 833,7 млрд рублей).

Отношение расходов к доходам в 2026 году прогнозируется в районе 30-32% (в 2025 году - 30,3%).

Банк сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования в целом по банковскому сектору РФ на 2026 год на уровне 10-12%, по розничному – понизил до 5-8% с 9-11% (сам банк в кредитовании юрлиц рассчитывает показать динамику на уровне сектора, физлиц – лучше сектора), сообщил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке в среду.

Средства юрлиц в целом по сектору в 2026 году вырастут на 10-12%, физлиц – на 13-15% (ожидания не изменились). Банк рассчитывает по этим показателям расти в соответствии с сектором.

Сбер понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,5-1,0% с 1-1,5%, повысил прогноз по инфляции до 6-6,5% с 5-6%.