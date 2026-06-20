Выручка от экспорта пива из России в Китай выросла в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РФ в мае экспортировала в Китай пива на $901,1 тыс. против $396,7 тыс. в апреле, сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу.

Таким образом, экспортная выручка выросла в 2,3 раза. Однако в годовом выражении показатель мая ниже - в мае 2025 года экспортная выручка составила $1,3 млн.

Отстают от прошлогодних и показатели за пять месяцев этого года. В январе-мае РФ поставила в КНР пива на $1,96 млн против $6,1 млн годом ранее. За этот период Китай закупал пиво в 52 странах. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $40,2 млн), Нидерланды (на $35,3 млн), Испания (на $34,8 млн).

В то же время Китай продолжает наращивать экспорт пива в РФ. В мае его стоимость составила $6 млн, что в два раза больше, чем в мае прошлого года ($3 млн). За пять месяцев поставки выросли до $20,3 млн с $13,5 млн год назад.

В этом году Китай экспортировал пиво в 121 страну мира. Причем число покупателей за месяц увеличилось на 18 стран.

В 2025 году РФ снизила экспорт пива в Китай до $10,9 млн с $24 млн в 2024 году. В то же время поставки китайского пива в РФ выросли до $43,2 млн с $29,96 млн в 2024 году.