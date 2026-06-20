Мосбиржа в июле запустит фьючерсы на корейский рынок

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 9 июля планирует запустить торги фьючерсами на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

"Мы запускаем фьючерс на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF - это инструмент, который дает инвесторам доступ сразу к широкому рынку Южной Кореи. В фонде 81 компания, включая Samsung Electronics и SK Hynix" , - сказала она журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab в субботу.

Кроме того, 16 июля Мосбиржа планирует запустить отдельные фьючерсы на акции Samsung Electronics и SK Hynix. "Это две ключевые технологические компании Кореи, которые находятся в центре глобальной темы полупроводников, памяти и искусственного интеллекта", - отметила она.

"Инвестор получит выбор: торговать Корею как страновую идею через ETF или точечно работать с крупнейшими технологическими лидерами", - добавила Патрикеева.