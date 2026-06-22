Бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю в среднем подорожали примерно на 0,9 руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Резкий рост цен зафиксирован по итогам прошлой недели на АЗС Москвы: средневзвешенная стоимость литра Аи-92 выросла на 92 коп., до 66,14 руб., Аи-95 - на 93 коп. до 73,01 руб., дизтоплива - на 87 коп. до 80,15 руб., сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Динамика прежде всего обусловлена аномальным увеличением цен на заправках "НефтьМагистрали", где 92-й бензин подорожал на 13,59 руб./литр, до 85,99 руб./литр, 95-й - на 13,7 руб./литр, до 94,99 руб./литр, дизтопливо - на 11,29 руб./литр, до 99,99 руб./литр.

Другая частная сеть заправок, находящаяся в периметре мониторинга МТА, - "Транс-АЗС" - также чувствительно повысила цены: на Аи-92 - на 1,1 руб./литр, до 69,9 руб./литр, на Аи-95 - на 1,05 руб./литр, до 79,02 руб./литр, на ДТ - на 1,06 руб./литр, до 85,02 руб./литр.

Динамика на заправках ВИНК была гораздо более сдержанной: от 5 коп. до 30 коп. за литр по каждому из видов топлив. Средняя стоимость 92-го бензина на таких заправках на 22 июня составляет 64,58 руб./литр, 95-го - 71,15 руб./литр, ДТП - 78,54 руб./литр.

Весной и летом 2026 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ сталкивается с внеплановыми ремонтами. Ведомства, отмечая определенные отклонения на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявляют, что ситуация в целом стабильная, совместно с нефтяными компаниями принимаются все необходимые меры для топливообеспечения страны.

Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажи топлива на АЗС. В основном - на частных заправках. Из крупных нефтяных компаний "Татнефть" 16 июня ввела на своих АЗС в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива, но буквально на следующий день его отменила.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на бензин в РФ последние недели ускоряется, с начала года он по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61%, превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,68%).

По данным МТА, с начала года 92-й бензин подорожал на столичных АЗС на 4,16 руб./литр (или на 6,7%), 95-й - на 4,59 руб./литр (или на 6,7%), дизельное топливо - на 4,45 руб./литр (или на 5,9%).