В Тегеране заявили, что согласовали с Оманом почти все пункты по Ормузскому проливу

Однако Ормузский пролив будет полностью открыт только после выполнения особых условий

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу почти достигнуто, однако полное открытие пролива потребует выполнения конкретных условий, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Об этом сообщает IRNA.

"Я могу сообщить, что мы достигли фундаментального понимания с Оманом почти по всем вопросам, которые мы обсуждали", - сказал он.

Гарибабади подчеркнул, что Тегеран и Маскат максимально приблизились к достижению соглашения.

При этом он отметил, что соглашение не будет означать автоматическое открытие пролива, так как еще потребуется выполнение "особых условий", связанных, в основном, с действиями США в отношении Ирана.