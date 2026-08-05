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Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина

Росстат зафиксировал дефляцию с 28 июля по 3 августа на 0,02% на фоне удешевления бензина
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России потребительские цены снизились с 28 июля по 3 августа на 0,02% после роста цен на 0,04% с 21 по 27 июля, на 0,17% с 14 по 20 июля, также на 0,17% с 7 по 13 июля, на 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил Росстат.

Недельная дефляция зафиксирована впервые с середины мая 2026 года (с 13 по 18 мая цены снизились также на 0,02%) Дефляция объясняется существенным снижением цен на бензин на 1,09% (после роста на 0,56% неделей ранее) и на дизельное топливо на 1,57% (после снижения на 0,06% неделей ранее), а также сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

С начала месяца рост потребительских цен к 3 августа (то есть за три дня месяца) составил 0,00%, с начала года - 4,84%.

Из данных за июль и начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 3 августа ускорилась до 6,13% с 6,02% на конец июня (за июль Росстат еще не публиковал месячных данных, публикация будет 12 августа).

Плодоовощная продукция с 28 июля по 3 августа подешевела на 0,7% после снижения цен на 0,8% с 21 по 27 июля. В том числе цены на капусту снизились на 3,3%, картофель - на 2,5%, морковь - на 2,3%, помидоры - на 2,2%, свеклу - на 1,4% и лук - на 1,0%. Одновременно выросли цены на огурцы - на 0,8%, яблоки и бананы - на 0,7%.

Подорожали за неделю гречневая крупа - на 1,4%, сахарный песок - на 1,2%, мясо кур - на 0,9%, пшено - на 0,6%, свинина - на 0,5%.

Снизились цены с 28 июля по 3 августа на маргарин - на 0,5%, яйца куриные - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены: на детские спортивные костюмы - на 0,9%, колготки женские - на 0,8%, смартфоны - на 0,6%, майки, футболки мужские и шампуни - на 0,5%.

Среди услуг увеличилась средняя стоимость: поездок на Черноморское побережье России - на 2% и в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 0,4%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 3 августа на уровне 6,11%. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 28 июля по 3 августа 2026 года цены снизились на 0,02% (после роста на 0,04% неделей ранее). На продовольственные товары рост цен замедлился до 0,05% (с 0,17%), в том числе продолжила дешеветь плодоовощная продукция (на 0,75% после удешевления на 0,77%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13% (с 0,26%). В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,18% (после роста на 0,15% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,12% (после снижения на 0,30% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%, продолжив тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики (большинство аналитиков при этом ожидало сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%).

Направленного сигнала в заявлении ЦБ не оказалось. Регулятор вместо умеренно мягкой июньской фразы ограничился нейтральной: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

При этом ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5-14,6% с 14-14,5% в предыдущем апрельском прогнозе, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2026 году до 6-7% с 4,5-5,5% в апрельской версии. Но уверенность в досягаемости таргета на следующий год Банк России подтвердил: он по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году и дальнейшего нахождения ее на этом уровне.

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