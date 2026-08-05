Сбербанк вслед за АБ "Россия" уведомил о планах инициировать банкротство "ЕвроТранса"

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ПАО "ЕвроТранс", говорится в заявлении кредитной организации, размещенном на "Федресурсе".

Ранее об аналогичном намерении сообщил акционерный банк "Россия".

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, на сегодняшний день нет зарегистрированных исков Сбербанка к "ЕвроТрансу". В то же время, эмитенту предъявлены крупные судебные иски от других юрлиц, их совокупный объем приближается к 30 млрд рублей.

Финансовые проблемы "ЕвроТранса" в последние месяцы стали одним из самых обсуждаемых сюжетов на долговом рынке, а их растущий масштаб вынуждает инвесторов просчитывать наиболее негативные сценарии развития событий. С начала июля компания допустила целую череду технических дефолтов по облигациям, в качестве причины неизменно указывая временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.