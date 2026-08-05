Росимущество снова выставило на торги бывшие российские активы Global Spirits

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на торги бывшие российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей, говорится в материалах на сайте ГИС "Торги".

Согласно документации, на аукционе предлагаются 84,6% акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин" и 100% долей в ряде ООО - заводов "Новый уровень" (Омск), "Крымский винный дом" (Феодосия), "Родник и К" (Мытищи), "Русский север" (Вологда), "Традиции успеха" (Москва) и дистрибьютора "Стандарт качества" (Москва).

Начальная цена составляет 7,8 млрд рублей. Заявки на участие принимают до 12 августа, торги назначены на 14 августа, они пройдут на площадке АО "Российский аукционный дом". Организатором выступает ПСБ.

Как сообщалось, эти активы выставляли на торги несколько раз с начала июня, однако каждый раз их признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Предыдущий раз, в конце июля, их пытались реализовать посредством публичного предложения с ценой отсечения 3,9 млрд рублей, однако покупатель также не нашелся.

Активы Global Spirits, в числе которых были указанные компании, с середины 2024 года находятся в управлении Росимущества. В июне 2024 года Ленинский районный суд Курска принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении активов, связанных с Global Spirits, в доход государства.

После начала военной операции на Украине Global Spirits отозвал лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке. Затем у этих заводов и дистрибьютора сменился владелец - им стал Александр Беспалов (до 28 июня 2024 года). До этого предприятия принадлежали Евгению Черняку, писала газета "Коммерсантъ". По данным издания, смена владельцев потребовалась для "видимого отчуждения" активов в России. В 2023 году против Черняка было возбуждено уголовное дело о финансировании ВСУ, а в мае текущего года суд в Москве заочно приговорил его к 14 годам колонии за финансирование терроризма.

Global Spirits - крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется в 87 стран мира. Центральный офис находится в Нью-Йорке (США).