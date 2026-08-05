Brent подешевела до $78,5 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к снижению вечером в среду, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 18:03 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,08%), до $78,5 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,95 (1,25%), до $74,82 за баррель.

Ранее на торгах Brent дорожала до $80,95 за баррель, WTI - до $76,7 за баррель на сообщениях о новых атаках хуситов в Красном море.

Накануне обе марки нефти подешевели более чем на 5% и завершили торги на минимумах за три недели, чему способствовали надежды на нормализацию поставок из ближневосточного региона, возросшие на заявлениях министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре достичь соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, написало в среду The National со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".

CBS сообщил, что инициатива по организации судоходства в Ормузском проливе, которую обсуждают Иран и Оман, не подразумевает сбор платы с судов, использующих этот транспортный коридор. Обсуждаемое сейчас ирано-оманское предложение по открытию Ормузского пролива не включает в себя пошлины или сервисные сборы, сказал источник телеканала.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,48 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших сокращения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,64 млн баррелей, дистиллятов - на 3,47 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 1,3 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, увеличились на 2,36 млн баррелей.