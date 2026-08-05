Росстат отметил снижение розничных цен на бензин за неделю на 1,09%

Дизельное топливо подешевело на 1,57%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России с 28 июля по 3 августа потребительские цены на бензин снизились на 1,09% после роста на 0,56% с 21 по 27 июля, роста на 1,66% с 14 по 20 июля, на 2,25% с 7 по 13 июля, 2,11% с 30 июня по 6 июля, 1,61% с 23 по 29 июня, 3,00% с 16 по 22 июня, 0,95% с 9 по 15 июня и 0,92% с 2 по 8 июня, сообщил Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 3 августа подорожал на 17,66%, существенно превысив темпы общей инфляции за тот же период (4,84%).

"За период с 28 июля по 3 августа 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего - в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасия (+4,6%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило +0,2%", - уточнил Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 августа была на уровне 76,57 рубля (на 27 июля - 77,69 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 72,77 рубля (73,85 рубля), АИ-95 - 78,72 рубля (79,94 рубля), АИ-98 - 101,21 рубля (100,83 рубля).

Цены на дизельное топливо в стране 28 июля по 3 августа снизились на 1,57% после снижения на 0,06% с 21 по 27 июля, роста на 1,87% с 14 по 20 июля, на 3,18% с 7 по 13 июля, на 3,35% с 30 июня по 6 июля, на 2,23% с 23 по 29 июня, на 2,74% с 16 по 22 июня, на 0,84% с 9 по 15 июня, на 0,86% с 2 по 8 июня.

С начала года дизельное топливо в рознице подорожало на 18,21%.

Средняя цена ДТ в стране на 3 августа равнялась 91,29 рубля за литр (на 27 июля - 93,38 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).