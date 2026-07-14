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Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Всплеск инфляции в июне в значительной степени был связан с разовыми факторами, в первую очередь - с ситуацией на топливном рынке, Банк России следит за ее возможными вторичными эффектами и влиянием на ожидания населения, но верит в эффективность мер властей по стабилизации рынка и достижимость своего таргета, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Общий рост ИПЦ (индекса потребительских цен - ИФ) в июне оказался очень значительным. Почти 0,9% за месяц, а годовая инфляция вновь возросла до 6%. Но в какой мере это говорит об ускорении инфляции? Попробуем разобраться, из чего именно сложился этот рост цен, и как на эти июньские данные будет смотреть Банк России на своем предстоящем заседании по ставке в июле", - заявил Заботкин в видеопревью к своему письменному комментарию по инфляции.

"Если не брать в расчет скачок цен при повышении НДС в январе этого года, более значительный месячный рост ИПЦ последний раз был в ноябре-декабре 2024 года. Предвижу ваши вопросы. Это новый виток ускорения инфляции, который перечеркивает результаты жесткой ДКП прошлых полутора лет? Неужели вернуться к низкой инфляции вблизи 4% не получится?" - написал зампред ЦБ.

Подробный разбор данных за июнь и точные оценки сезонно-скорректированных месячных приростов Банк России опубликует 15 июля, напомнил он.

"Но уже сейчас можно обозначить наиболее значимые для нас соображения. Во-первых, в июне "правили бал" разовые факторы. Июньский рост ИПЦ почти на две трети приходится на две составляющие. Менее весомый, но существенный фактор - "догоняющий" отскок цен на овощи и фрукты. Они сильно отстали от своей сезонной нормы в апреле-мае, а в июне наверстали это отставание. Основным же "довеском" в июньский ИПЦ стал резкий рост цен на топливо. Базовый ИПЦ, в который не входят эти волатильные компоненты, показал гораздо более сдержанный рост на 0,48% м/м и 5% г/г", - написал Заботкин.

В июньских данных влияние топлива было незначительным, но на издержки влияют не только сами топливные цены, но и ограничения по его доступности, отметил зампред ЦБ. "Мы будем внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. И, конечно, для решений по ставке важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. В-третьих, временный скачок цен означает сдержанный их рост далее. Если общий спрос в экономике растет умеренно, и инфляционные ожидания не раскручиваются бесконтрольно, то после разового скачка цен произойдет не ускорение, а замедление их дальнейшего роста. Именно так происходило в мае-ноябре 2022 года, когда месячный рост ИПЦ был околонулевым в течение шести месяцев после гораздо более сильного, чем сейчас, скачка в марте-апреле", - написал Заботкин.

"Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году", - заключил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Банк России НДС ИПЦ
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