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Европейские рынки акций выросли в пятницу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги пятницы в плюсе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,68% - до 652,77 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,25%, германский DAX - 0,78%, французский CAC 40 - 0,39%, итальянский FTSE MIB - 0,75%, испанский IBEX 35 - 0,92%.

Аналитики Bank of America улучшили прогноз значения Stoxx 600 на конец текущего года до 630 пунктов с ожидавшихся ранее 590 пунктов, однако он по-прежнему предполагает снижение индекса. В BofA ожидают, что Stoxx 600 опустится до минимума в 595 пунктов к началу четвертого квартала, а затем начнет подниматься.

Пересмотр обусловлен улучшением перспектив роста экономики еврозоны на фоне ослабления энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, отмечается в аналитической записке банка, где сохранили рекомендацию "ниже рынка" для европейских акций.

Как показали опубликованные в пятницу окончательные данные S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в июне поднялся до 50 пунктов по сравнению с 48,5 пункта в предыдущий месяц. PMI в сфере услуг вырос до 49,4 пункта с 47,7 пункта.

В Германии сводный PMI повысился до 49,5 пункта с 48,8 пункта в мае, во Франции - до 47,2 пункта с 44,9 пункта, тогда как в Великобритании он опустился до 49,3 пункта с 49,7 пункта.

Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, ниже - на ослабление.

Лидерами подъема среди компонентов Stoxx 600 стали ArcelorMittal (+5,9%), Thyssenkrupp (+5,9%) и Spie (+5,5%). Самое большое падение продемонстрировали Hemnet Group (-4,7%), Stellantis (-3,6%) и Dino Polska (-3,5%).

Заметно нарастили рыночную стоимость представители полупроводниковой отрасли, в том числе BE Semiconductor - на 4,2%, ASM International - на 4,1%, ASML Holding - на 3,6%, STMicroelectronics - на 1,5%, Infineon Technologies - на 1,4%.

Котировки бумаг германской Siemens поднялись на 2,6% после того, как эксперты Kepler Cheuvreux улучшили рекомендацию для них до "держать" с "сокращать".

Стоимость акций Daimler Truck повысилась на 2,2% после сообщений СМИ о том, что германский производитель грузовиков планирует сократить долю в японской Archion.

Среди других автопроизводителей Volkswagen увеличил капитализацию на 1,9%, Renault и Porsche AG - на 1,7%, Mercedes-Benz Group - на 0,9%, BMW AG - на 0,6%.

Рыночная стоимость французской Pluxee, занимающейся организацией корпоративных программ поощрения сотрудников, подскочила на 7,8% на сильных квартальных результатах компании.

Котировки Continental выросли на 1,6% на новостях, что производитель автокомпонентов находится на финальной стадии переговоров о продаже подразделения ContiTech, выпускающего компоненты из резины и пластика, с оценкой его стоимости в 4 млрд евро.

Значительные потери в пятницу понесли поставщики оборонной продукции Rheinmetall (-1,9%), Hensoldt (-1,8%), Babcock International Group (-1,7%), Renk Group (-1%) и Thales (-0,9%).

Негативную динамику показали акции компаний, работающих в развлекательной индустрии, в том числе онлайн-букмекера Entain, онлайн-казино Evolution Gaming (-2,1%), разработчика видеоигр Embracer Group (-2,2%) и производителя игры Warhammer 40K Games Workshop (-1,6%).

Котировки бумаг производителей товаров класса "люкс" также ушли в минус: Kering - на 1,6%, LVMH - на 0,5%, Hermes International - на 0,4%.

Капитализация L'Oreal сократилась на 1,4% после того, как аналитики J.P.Morgan заявили, что ожидают ухудшения продаж косметических компаний во втором полугодии.

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