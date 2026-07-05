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Продажи автомобилей Belgee в России в первом полугодии 2026 г. выросли на 61,6%

Продажи автомобилей Belgee в России в первом полугодии 2026 г. выросли на 61,6%
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем продаж автомобилей белорусского бренда Belgee на российском рынке в I полугодии 2026 года увеличился на 61,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщило профильное агентство "Автостат".

Согласно сообщению, в январе-июне текущего года в России было продано более 28,8 тыс. автомобилей Belgee (за аналогичный период 2025-го - более 17,8 тыс.). Доля белорусского бренда на российском рынке составила 4,73%, что позволило ему занять пятое место по продажам.

Автомобили Belgee представляют собой локализованные версии китайских моделей Geely. В настоящее время Belgee представлен на российском рынке кроссовером X50+, созданным на основе китайской модели Geely Coolray, среднеразмерным кроссовером X70, адаптированной под российские условия эксплуатации версией китайской модели Geely Atlas Pro, и седаном C-класса S50, аналогом Geely Emgrand.

До июня 2024 года бренд Belgee в России не был представлен официально. Продажи осуществлялись напрямую с белорусского завода конечным покупателям, а также в дилерских салонах республики. В начале июня того года Belgee заявил об официальном выходе на российский рынок, его эксклюзивным дистрибьютором в РФ с 1 июля является компания "Слава Моторс Рус".

Автостат Belgee Geely
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