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Продажи автомобилей в США могут упасть ниже 14 млн к 2040 году

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Падение рождаемости, изменения в поведении потребителей, высокие цены на автомобили и растущее количество альтернатив могут привести к снижению продаж машин в США к 2040 году более чем на 2 млн единиц - ниже 14 млн, прогнозирует Bain & Co. Об этом сообщает CNBC.

В 2025 году в стране было реализовано 16,3 млн легковых авто. Десять лет назад был зафиксирован рекордный показатель в 17,6 млн.

Автомобильная промышленность исторически зависела от ежегодного повышения продаж примерно на 1%, что соответствовало увеличению общей численности населения, заявил партнер Bain Марк Готтфредсон. Но теперь официальная статистика по всему миру показывает, что рост населения замедлился, а в некоторых странах уже наблюдается его сокращение.

"Все начинается с сокращения населения. Вы больше не являетесь растущей отраслью. Вы становитесь снижающейся отраслью. Вы становитесь снижающейся отраслью в то время, когда технологии меняют все", - сказал он.

Готтфредсон также указал на изменение поведения американцев. Половина людей в 16 лет сейчас не имеет водительских прав, тогда как в период с 1966 по 1984 год в этом возрасте водили машину почти 70%.

Доля регистраций новых транспортных средств среди людей в возрасте от 18 до 34 лет опустилась ниже 10% к середине 2025 года по сравнению с 12% в первом квартале 2021 года, согласно данным S&P Global Mobility. На покупателей в возрасте 55 лет и старше приходится почти половина регистраций, они удерживают наибольшую долю на протяжении восьми кварталов подряд.

Исследовательская компания AutoForecast Solutions ожидает, что продажи новых автомобилей в США останутся относительно стабильными на уровне около 16 млн до 2033 года.

"Если заглянуть в будущее, молодые люди с большей вероятностью будут использовать Uber или Lyft, когда им нужно куда-то поехать, - полагает вице-президент по глобальному прогнозированию AutoForecast Solutions Сэм Фиорани. - Мы по-прежнему видим молодых людей, которые любят водить машину и хотят новый автомобиль, но меньшее их число может себе это позволить".

Если роботакси станут широко доступным и недорогим средством передвижения в течение следующих 15 лет, доля людей с правами может сократиться примерно на 2-3 процентных пункта - до 85%, по данным Bain. Количество автомобилей на одного водителя может уменьшиться с 1,2 до 1,1, что будет эквивалентно тому, что от 10% до 20% американских домохозяйств откажутся от одного автомобиля.

Между тем ранее Готтфредсон ожидал, что объемы продаж в США упадут ниже 14 млн к 2030 году. По его словам, он отодвинул свой прогноз на более дальний срок, поскольку внедрение беспилотных автомобилей занимает больше времени, чем ожидалось.

Lyft Uber США Bain & Co Сэм Фиорани Марк Готтфредсон
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