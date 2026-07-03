"Соллерс" с 1 июля повысил зарплату персоналу

Ульяновский автомобильный завод Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" с 1 июля проиндексировала зарплату на Ульяновском автозаводе (УАЗ) и других предприятиях группы, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Согласно сообщению, также с 2027 года вводится единовременная выплата в размере 1,1 млн рублей для сотрудников всех предприятий группы при рождении третьего или последующего ребенка.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в ходе встречи с председателем совета директоров ПАО "Соллерс" Адилем Шириновым также обсуждалась реализация новых проектов.

"На полную мощность работает недавно открытое производство кузовных деталей. Есть планы по строительству окрасочного комплекса - завершить работы планируют до конца 2027 года. В этом году на рынок выйдут обновленные модели УАЗ, также стартует серийное производство внедорожника Sollers S9", - написал Русских в своем канале в Мах.

Согласно отчетности ПАО "Соллерс" по МСФО за 2025 год, общие расходы группы на оплату труда в 2025 году составили 590 млн рублей против 760 млн рублей в 2024 году.

Как сообщалось, общий объем инвестиций в развитие ульяновской площадки до 2027 года составит 18 млрд рублей.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (Нижегородская область), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.