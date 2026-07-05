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"Семерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия увеличить добычу нефти в августе на 188 тыс. б/с

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Семь стран-добровольцев ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) достигли принципиального согласия об увеличении добычи нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций, знакомый с ходом переговоров.

Официально решение должно быть утверждено на очередной встрече группы, которая запланирована на воскресенье, 5 июля, в 13:00 по Москве.

"Семерка" ОПЕК+ сейчас возвращает на рынок объемы ограничений в 1,65 млн б/с (с учетом доли ОАЭ, покинувших альянс с мая). Исходя из текущего графика наращивания, странам останется повысить квоты на август и сентябрь по 188 тыс. б/с, чтобы "свернуть" эти ограничения.

С марта страны ОПЕК, участвующие в сделке, не могут нарастить добычу в соответствии со своими квотами, поскольку Иран после нападения США и Израиля закрыл Ормузский пролив, через который эти страны экспортируют нефть на мировые рынки. Отставание составляет порядка 8 млн б/с. Россия также не дотягивает до разрешенного объема.

В то же время, Казахстан существенно превышает разрешенный ему уровень добычи - почти в два раза - на 1 млн б/с, несмотря на то, что страна должна была компенсировать ранее недосокращенную добычу к июлю текущего года. Этого сделано не было, и срок компенсаций был продлен до конца года. Новый график погашения "долга" пока не был представлен.

нефть ОПЕК+
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