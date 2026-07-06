Brent торгуется у $72 за баррель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Brent слабо дешевеет в понедельник, котировки WTI стабильны.

Трейдеры оценивают решение ОПЕК+ о наращивании добычи на фоне продолжающегося восстановления поставок из стран Персидского залива через Ормузский пролив. 5 июля семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), решили увеличить квоты на август на 188 тысяч баррелей в сутки.

Эксперты, однако, отмечают, что увеличение добычи скорее останется на бумаге, поскольку некоторые из ключевых производителей ограничивали ее в последние месяцы из-за блокировки Ормузского пролива в ходе ближневосточного конфликта.

"С учетом выхода ОАЭ из ОПЕК, а также того, что квоты, вероятно, по-прежнему не выполняются, поскольку добыча после конфликта еще только восстанавливается, вряд ли эти цифры имеют большое значение", - говорит аналитик IG Тони Сикамор.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,18%) до $71,99 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,32 (0,45%), до $72,12 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,09%), до $68,75 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника.

"После длинных выходных в США трейдеры предпочитают не спешить с активными действиями, и ждут, будут ли отношения Вашингтона и Тегерана на этой неделе конструктивными или волатильными", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.